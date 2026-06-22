Um jovem de 22 anos foi morto a facada em um posto de combustíveis localizado às margens da rodovia TO-040, em Dianópolis, na região sudeste do Tocantins. O suspeito do crime, de 19 anos, foi preso em casa, após confessar o crime para a Polícia Militar.\nO crime aconteceu na noite deste domingo (21). Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a vítima foi identificada como Endryo Souza França. Ele teria sido atingido com um golpe de faca no tórax durante uma confusão no estabelecimento.\nEndryo chegou a ser socorrido por testemunhas e levado ao Hospital Regional de Dianópolis, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.\nA Polícia Militar informou que foi acionada para atender a ocorrência e, ao chegar ao local, a vítima já havia sido encaminhada ao hospital. A área do crime foi isolada para a realização de perícia, enquanto equipes iniciaram buscas pelo suspeito, que havia fugido.