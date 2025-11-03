Uma jovem de 20 anos morreu ao ser baleada na cabeça durante um assalto na noite deste sábado (01) (1º) na região de Sapopemba, zona leste de São Paulo.\nBeatriz Munhos foi baleada na frente do pai e do namorado. A família havia saído de Sorocaba, no interior de São Paulo, para entregar um drone que havia sido vendido para uma pessoa que morava na região, segundo depoimento do namorado à Polícia Civil.\nO assalto ocorreu enquanto eles aguardavam o suposto comprador. Quando a dupla em uma moto anunciou o assalto, a jovem saiu do veículo e disparou gás de pimenta contra um deles, que reagiu disparando contra a jovem.\n"Durante a ação, o pai da vítima teve o celular roubado", diz nota da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. "A vítima foi socorrida ao Hospital Estadual de Sapopemba, mas não resistiu aos ferimentos."