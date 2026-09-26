Lyvia Rodrigues Santos foi morta a golpes de canivete na madrugada deste sábado (26), em Santa Rosa do Tocantins, na região central do estado. O suspeito foi preso pela Guarda Municipal.\nSegundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a vítima foi abordada pelo ex-namorado em uma festa no município. Durante a discussão, o suspeito, identificado como Ruan Emanuel Belem, de 18 anos, golpeou Lyvia com um canivete no abdômen.\nSegundo a Guarda Municipal, a jovem chegou a ser levada para uma Unidade Básica de Saúde (UBS) do município, mas não resistiu aos ferimentos. O suspeito foi preso por volta das 7h30 deste sábado pela Guarda Municipal.\nO g1 e o JTo tentam localizar a defesa do suspeito.\nO corpo de Lyvia Rodrigues foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML), passou por exame de necropsia na manhã deste sábado e foi liberado para velório e sepultamento.