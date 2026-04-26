Uma jovem de 19 anos foi morta a facadas durante uma festa realizada na cidade de Vila Boa, no Entorno do Distrito Federal, na madrugada deste domingo (26), segundo a Polícia Militar de Goiás (PM). O caso aconteceu durante um evento e, de acordo com Juliana Stefani, amiga da vítima, o crime teria sido cometido pelo ex-namorado de Maria Emília Silva Rodrigues. Além da jovem, um homem ficou ferido.\nComo o nome do suspeito não foi divulgado, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa até a última atualização desta matéria. A outra vítima ferida também não teve a identidade revelada, o que impediu a atualização do estado de saúde.\nDe acordo com informações da Polícia Militar, equipes foram acionadas após relatos de que um homem estaria atacando pessoas com uma faca em meio à multidão durante a MicarêBoa, festa comemorativa dos 34 anos do município. Quando os policiais chegaram ao local, o suspeito já havia sido contido por populares e, em seguida, foi imobilizado pelos militares.