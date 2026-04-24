A jovem Mariele Vitória Pires Lemes, de 20 anos, foi morta a facadas durante um encontro em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital, nesta quinta-feira (23). Segundo a Polícia Civil (PC), o suspeito chamou a jovem para sua casa através de um site. De acordo com laudo da Polícia Científica, Mariele foi morta com mais de dez facadas na região do pescoço.\nA polícia conseguiu identificar o suspeito de matar a jovem e disse que ele foi levado para o hospital com ferimentos que podem indicar que a vítima tentou se defender durante as agressões. O nome dele não foi divulgado e, por isso, o g1 não conseguiu localizar a defesa dele até a última atualização dessa matéria.\nO delegado Eduardo Rodovalho, do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) de Aparecida, disse que vai ouvir o suspeito para confirmar onde ele e a vítima se conheceram e as circunstâncias do crime.