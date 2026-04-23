Uma jovem foi morta a facadas durante um encontro em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital, na quarta-feira (22). Mariele Vitória Pires Lemes, de 20 anos, sofreu dez perfurações na região do pescoço. O suspeito de praticar o crime, um homem de 21 anos, foi preso em flagrante, segundo a Polícia Civil.\nO nome do suspeito não foi divulgado e o O POPULAR não conseguiu localizar a sua defesa até a última atualização desta reportagem.\nVídeo expõe abandono e risco estrutural na Casa do Estudante de Palmas\nVídeo em aldeia termina em denúncia contra influenciadora por discriminação\nSindicância da GMP sobre suposto estupro é concluída e caso entra em nova fase\nDe acordo com o delegado Eduardo Rodovalho, do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) de Aparecida de Goiânia, o crime aconteceu na casa do suspeito, localizada no Bairro Independência. Vítima e autor teriam marcado o encontro por meio de um site de relacionamentos e no local tiveram um desentendimento.