Um jovem, de 26 anos, foi detido nas proximidades de uma escola municipal de Palmas com mais de 100 cigarros eletrônicos. O caso aconteceu na manhã desta segunda-feira (6) e além do homem ser levado para a delegacia, todo o material foi apreendido.\nDe acordo com a Polícia Militar (PM), o suspeito estava em frente à Escola Municipal Darcy Ribeiro, na Arse 91, antiga 904 Sul, entregando cigarros a estudantes. Ele foi abordado durante patrulhamento, após os militares serem informados por outro homem sobre a suspeita.\nAos militares, o suspeito contou que trabalha como entregador de uma empresa e que pegou os produtos para fazer entrega. Também afirmou que levou quatro cigarros eletrônicos a três adolescentes na frente da escola. A PM explicou que o valor total do material apreendido está estimado em cerca de R$ 20 mil.