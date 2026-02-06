Daniel Francisco Ferreira Batistade, de 18 anos, foi encontrado morto em um campo de futebol na região sul de Palmas. Segundo informações da TV Anhanguera, a vítima foi morta a pedradas. O caso aconteceu nesta quinta-feira (5), no setor Jardim Aureny I. A Polícia Civil informou que dois adolescentes de 17 e 14 anos e um pessoa, de 23, confessaram o crime e apresentaram a própria versão dos fatos.\nVeja vídeo no JA 1ª Edição: Jovem de 18 anos é encontrado morto em campo de futebol na região sul de Palmas\nO Jornal do Tocantins tenta contato com a família de Daniel Francisco, mas não conseguiu até a publicação desta reportagem. Até o momento, não há informações do velório e sepultamento do jovem.\nDe acordo com a PM, a guarnição foi chamada por um vigia que trabalha no local, o qual disse aos militares que encontrou a vítima caída no chão com ferimentos graves. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado e confirmou a morte de Daniel.