A Polícia Civil localizou o corpo de um homem de 26 anos na manhã desta segunda-feira (12) em Paraíso do Tocantins. A vítima tinha ferimentos de faca e marcas de tiros.\nVeja vídeo no Jornal Anhanguera 1ª Edição: Corpo de jovem é encontrado dentro de casa em Paraíso do Tocantins\nA polícia identificou a vítima como Diogo dos Santos Lima. O corpo estava dentro de uma residência no Setor Vila Regina. Equipes da Polícia Militar compareceram ao local e solicitaram a perícia técnica.\nAdolescente morre e homem fica ferido após serem atingidos por tiros em Palmas\nVendedor ambulante é confundido e fica um mês preso injustamente, diz advogado\nPalmas entra no mapa das investigações da trama golpista após prisão de militar que mora na capital\nApós os primeiros procedimentos, o corpo passa por exames de necropsia, no Instituto Médico Legal (IML), para determinar oficialmente as causas da morte.