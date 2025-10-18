Um jovem de 21 anos foi assassinado em um posto de combustíveis em Gurupi, no sul do estado. De acordo a Polícia Militar, testemunhas contaram que ele sacou uma arma durante uma confusão, mas acabou sendo desarmado e baleado. O crime aconteceu na madrugada deste sábado (18).\nVeja vídeo no JA1: Jovem de 21 anos é desarmado e morto após sacar arma durante discussão, diz PM\nO jovem foi identificado como Thiago Veras de Oliveira Júnior, conforme a Secretaria da Segurança Pública (SSP). O JTo não conseguiu contato com parentes ou representantes dele até a última atualização desta reportagem.\nSegundo a Polícia Militar (PM), a vítima se envolveu em uma discussão que começou em um estabelecimento comercial vizinho e seguiu até o posto de combustíveis. O autor dos disparos fugiu em uma motocicleta não identificada.