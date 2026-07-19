Um jovem de 20 anos e uma criança de 6 anos morreram afogados após uma canoa virar em uma represa na zona rural de Paraíso do Tocantins, na região central do estado. O acidente ocorreu na tarde deste sábado (18), em uma chácara da região. As vítimas foram identificadas como Robson Alencar Figueiredo e James Martins de Souza.\nSegundo informações preliminares da Secretaria de Segurança Pública (SSP), cinco pessoas estavam na embarcação no momento em que ela virou. Três ocupantes conseguiram sair da água por conta própria, mas Robson e James não conseguiram retornar à superfície.\nO Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou buscas superficiais e mergulhos para localizar as vítimas. Após o resgate, os corpos foram encaminhados ao Núcleo de Medicina Legal de Paraíso do Tocantins para a realização dos exames periciais e, posteriormente, liberados aos familiares para o sepultamento.