Uma jovem, identificada como Hélen Karoliny Sousa Gonçalves, de 19 anos, morreu após ser atropelada no km 05 da GO-515, na zona rural de Panamá, no sul goiano, na noite deste sábado (9). Segundo a Polícia Militar, a moto em que ela estava, uma Honda Bis, foi encontrada caída em meio à vegetação às margens da rodovia.
De acordo com familiares, a jovem retornava de uma visita aos pais biológicos em Panamá, onde havia ido entregar um perfume e um hidratante de presente de Dia das Mães, quando foi atingida.
Ela deixou esse presente pra mãe, ficou lá um pouco e estava vindo embora pra Goiatuba, e aí ela foi atropelada", relatou Jeysiane Pirètt, mãe de consideração da jovem, ao repórter Addan Vieira, do g1 Goiás.