Um jovem de 19 anos, identificado como Kauã Soares Macedo Silva, morreu a tiros após uma perseguição, na manhã desta terça-feira (16), em um posto de combustíveis na Quadra 105 Norte, em Palmas. A vítima tentou fugir, mas os criminosos a balearam na cabeça.\nVeja no Jornal Anhanguera 1ª Edição: Jovem é encontrado morto com marcas de tiros em posto de combustível\nSegundo apuração da TV Anhanguera, Kauã desceu da moto e correu para o posto de combustível para tentar se abrigar. Durante a fuga, ele tropeçou em uma mureta, caiu e, nesse momento, os homens atiraram na cabeça dele.\nColaborador do Ibama morre em emboscada dentro de terra indígena\nVítimas que morreram após moto ser atingida por carro na BR-153 eram pai e filho; veja quem são\nSurto de sarampo é encerrado em Campos Lindos após três meses sem novos casos confirmados