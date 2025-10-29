A operação aconteceu na última terça-feira (28) (Divulgação / Polícia Civil de Goiás)\nUm jovem foi resgatado desnutrido e ferido após ser mantido em cárcere privado por mais de um ano por um traficante internacional de drogas, segundo a Polícia Civil de Goiás. A ação foi realizada na última terça-feira (28) pela Delegacia Estadual de Repressão a Narcóticos (Denarc), no bairro Jardins do Cerrado X, em Goiânia.\nDe acordo com a corporação, o suspeito que já tinha passagem por tráfico internacional de drogas foi preso em flagrante por tráfico e cárcere privado e também será investigado pelo crime de estupro. No local, além da apreensão de cocaína, os policiais encontraram a vítima trancada em um quarto em condições degradantes.\nComo o nome do suspeito não foi divulgado, O POPULAR não pôde localizar a defesa para posicionamento.