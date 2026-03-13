Técnica de enfermagem, Yorrana Dias de Sousa, de 21 anos, desabafa que se sente presa após denunciar o ex-namorado, Ammon Eduardo Ribeiro Mota Souza, vereador do município de Maurilândia do Tocantins (União), por agressão.\nO caso ocorreu durante o aniversário do vereador ,após ela chegar à casa dele, em Maurilândia do Tocantins, no mês de janeiro deste ano. Porém a vítima relata que essa não foi a primeira vez. Uma troca de mensagens revela o teor das conversas que o ex-namorado mantinha com ela.\nVeja no Jornal Anhanguera 1ª Edição: Mutirão da Justiça prevê mais de 300 audiências sobre violência doméstica no TO\nSegundo Yorrana, ela assiste o vereador seguindo a vida normalmente enquanto ela se esconde. Expressa ainda que tem fé que a Justiça seja feita. De acordo com a Prefeitura Municipal de Maurilândia do Tocantins – TO, por meio de suas secretarias de Saúde e Assistência Social, além de profissionais como psicólogo, esta sendo oferecido total apoio a vítima.