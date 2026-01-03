-POP_BuscasLagoCorumbaIV_020126 (1.3356468)\nUm jovem de 18 anos desapareceu após o caiaque no qual estava com dois colegas ter virado no Lago Corumbá IV, em Alexânia, no Entorno do Distrito Federal. Segundo o Corpo de Bombeiros, mergulhadores estão realizando buscas no local pelo segundo dia seguido.\nOs bombeiros informaram que o incidente aconteceu nesta quinta-feira (1º), quando Henry Chaves estava em um caiaque com mais duas pessoas e a embarcação virou. Os colegas do jovem conseguiram sair da embarcação, mas o rapaz acabou afundando.\nJovens morrem após acidente envolvendo caminhonete, na GO-334\nMãe e filhos morrem após carro bater contra barreira de concreto e cair no Ribeirão Paineiras, na BR-050; vídeo\nAo POPULAR, os bombeiros informaram que foram acionados no começo da noite desta quinta-feira e que as buscas estão sendo realizadas pela equipe náutica de mergulhadores do Batalhão do Corpo de Bombeiros de Anápolis.