Um inquérito da Polícia Civil busca esclarecer um suposto abuso de autoridade ocorrido em 24 de maio de 2026, na região sul do estado. Um jovem denuncia que, após ser baleado em uma abordagem de trânsito, continuou sendo agredido por policiais militares dentro de uma unidade de saúde em Formoso do Araguaia. O Ministério Público do Tocantins (MPTO) informou que está acompanhando o caso.\nO rapaz, que preferiu não se identificar, precisou ser transferido para o Hospital Regional de Gurupi para passar por cirurgia. Ele relatou à reportagem que as agressões começaram de forma violenta enquanto ele voltava de uma partida de futebol em sua motocicleta.\nUm laudo pericial da Polícia Civil confirmou a perfuração por arma de fogo no quadril direito e a presença de lesões graves no jovem (leia abaixo).\nA Polícia Militar do Tocantins informou à reportagem da TV Anhanguera que o motociclista trafegava na contramão e apresentava sinais de embriaguez no momento da abordagem. A corporação afirmou ainda que o jovem teria resistido à ação policial, incluindo uma suposta tentativa de tomar a arma de um dos militares. Conforme o relatório, a equipe utilizou munição de elastômero (bala de borracha) e efetuou um disparo de arma de fogo para, segundo a PM, "cessar a injusta agressão". (Veja a nota na íntegra abaixo).