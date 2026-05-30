Um adolescente de 17 anos, morador de Goiânia (GO), é suspeito de aplicar golpes se passando por filhos das vítimas para pedir transferências financeiras. Segundo a polícia, duas vítimas no Tocantins tiveram um prejuízo que, somados, dá mais de R$ 1,6 mil. As investigações foram concluídas nesta sexta-feira (29).\nO caso chegou à polícia após uma moradora de Paraíso do Tocantins, de 45 anos, denunciar que havia sido vítima de um golpe por meio de mensagens eletrônicas. O suspeito teria se passado pelo filho dela e solicitado o pagamento de boletos no valor de R$ 1 mil. Após a transferência, a mulher percebeu que o caso se tratava de uma fraude.\nDurante a apuração, os policiais identificaram que um morador de Gurupi, de 65 anos, também havia sido vítima do adolescente. Neste caso, o suspeito se passou pela filha da vítima e pediu R$ 650 em transferência via Pix.