Túlio Araújo Santos, de 27 anos, foi encontrado morto na madrugada desta quinta-feira (19) após um acidente na TO-164, entre Carmolândia e Jacilândia, distrito de Araguanã. O veículo em que ele estava capotou e saiu da pista. O corpo foi localizado por volta das 2h30 pelo Batalhão de Polícia Militar Rodoviário e de Divisas (BPMRED), com auxílio de familiares.\nDe acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, a vítima estava presa às ferragens e já apresentava enrijecimento muscular pós-morte no momento, trazendo uma dificuldade maior para o resgate.\nA família relatou que Túlio saiu de Araguaína no início da noite de quarta-feira (18) com destino a Jacilândia, mas não chegou ao local. O sinal do rastreador do carro havia sido interrompido às 19h30, o que motivou o início das buscas.\nAdolescente é suspeita de matar padrasto a facadas para defender a mãe de agressão com motosserra