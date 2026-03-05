Um jovem de 23 anos foi preso durante uma operação conjunta entre a Polícia Civil de Goiás e a do Tocantins, além da participação da Polícia Judiciária da Bahia, que investiga um esquema criminoso responsável por invadir sistemas públicos e acessar dados sigilosos. Segundo a polícia, a prisão do homem, que é suspeito de comandar o esquema, aconteceu em Santa Helena de Goiás.\nComo os nomes dos suspeitos envolvidos no esquema não foram divulgados, o g1 não conseguiu localizar as defesas deles.\nA operação, denominada "Padlock" pelos investigadores, foi realizada na quarta-feira (4). No total, os policiais cumpriram quatro mandados judiciais, sendo um de prisão e três de busca domiciliar, todos em endereços da cidade goiana. De acordo com as investigações, após o jovem conseguir invadir os sistemas institucionais ou corporativos, ele tinha como objetivo principal acessar os dados.