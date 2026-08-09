Um homem foi assassinado em Barra do Ouro, na região norte do Tocantins. Segundo a Polícia Militar, a vítima apresentava um ferimento profundo na face. Próximo ao corpo foi encontrada uma enxada com vestígios de sangue.\nO crime aconteceu na noite deste sábado (8), por volta das 20h na Avenida Babaçu, situada no Setor Eucalipto. A vítima, um homem de 22 anos, foi encontrada por populares nos fundos do quintal de uma residência.\nMorte de criança de 3 anos em Palmas: quem é quem no caso Gustavo\nDois jovens morrem e grávida fica gravemente ferida após caminhonete capotar\nA Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que o corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal de Araguaína e aguarda identificação oficial.\nA Polícia Militar realizou diligências nas proximidades e em bairros da região, mas não conseguiu identificar o suspeito do crime. O local foi isolado e a perícia foi realizada. O caso é investigado pela Polícia Civil.