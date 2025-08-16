-Acidente deixou jovem morto em avenida de Palmas (1.3300891)\nUm motociclista de 21 anos morreu após perder o controle da moto que conduzia e bater em um poste do canteiro central de uma avenida em palmas. A Polícia Militar afirmou que o acidente aconteceu durante uma tentativa de ultrapassagem.\nA vítima foi identificada como Gabriel Mendes Ribeiro, segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP).\nO acidente aconteceu na manhã deste sábado (16), no cruzamento da Avenida Tocantins com a Rua Amazonas, no Jardim Aureny I.\nConforme a PM, Gabriel Mendes teria tentado uma ultrapassagem quando acabou batendo em outro veículo e, logo depois, bateu no poste.\nMotociclista é levado para delegacia após ser flagrado por câmera de segurança assediando mulheres em rua\nCaminhão perde controle em ladeira e atinge carros estacionados na entrada de cachoeira em Taquaruçu