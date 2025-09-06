Um motociclista de 20 anos morreu após perder o controle da moto que conduzia e bater em um poste, em Paraíso do Tocantins, na região central do estado. Conforme a Polícia Militar, a vítima estaria tentando realizar manobra com apenas uma das rodas da moto quando o acidente ocorreu.\nA batida aconteceu por volta das 3h deste sábado (6), no setor Oeste da cidade.\nDurante o trajeto, o jovem teria perdido o controle do veículo e colidiu contra o poste. O Corpo de Bombeiros foi chamado, mas o jovem morreu ainda no local.\nA Polícia Científica também foichamada e a moto foi entregue aos familiares da vítima. O corpo do jovem foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), segundo os militares.\nSuspeito de assalto é preso duas vezes no mesmo dia após conseguir fugir de viatura, diz polícia\nCasal e filha bebê de Gurupi morrem em trágico acidente na GO-164