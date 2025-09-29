A jovem Daniela Ferreira da Silva, de 20 anos, morreu após sofrer um acidente de trânsito na Marginal Neblina, em Araguaína, no norte do Tocantins. A vítima estava conduzindo uma motocicleta e colidiu contra um poste da rede de energia.\nSegundo a Prefeitura de Araguaína, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, por volta das 5h58 da manhã deste domingo (28), para atender a vítima.\nAo chegar ao local, a equipe realizou os procedimentos e verificou que a jovem não tinha mais sinais de vida.\nExecução, prisão e suspeita de tráfico: o que se sabe sobre jovem encontrado morto dentro do porta-malas de carro\nDois homens são presos suspeitos de tentativa de homicídio em praia de Luzimangues\nA equipe do Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo, que passou por exame de necropsia e foi liberado aos familiares. A perícia também foi chamada.