Um jovem identificado pela Secretaria de Segurança Pública (SSP), como Bruno Ribeiro de Sousa, de 20 anos, morreu afogado em uma chácara na zona rural de Palmas, às margens da TO-010. Conforme a SSP, Bruno pulou no rio para nadar logo após o almoço, mas não retornou à superfície.\nSegundo o Corpo de Bombeiros, o socorro foi acionado por volta das 15h, após a vítima permanecer submersa por cerca de sete minutos. Pessoas que estavam no local retiraram o jovem da água e Bruno chegou a receber manobras de primeiros socorros de pessoas que estavam no local, orientadas pelos bombeiros por telefone.\nApós chegarem ao local, os bombeiros deram continuidade às manobras de reanimação. Em seguida, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou atendimento médico, mas o jovem não resistiu e morreu no local.