-Fotos Paulo Cezar (1.3337591)\nPaulo Cezar da Silva Sousa, de 19 anos, morreu após se afogar no Rio Tocantins. O afogamento aconteceu em trecho do Rio Tocantins que passa por um rancho em Peixe, no sul do estado.\nDe acordo com a Polícia Militar (PM), Paulo Cezar estava nadando na fim da tarde de sábado (15), quando submergiu, por volta das 17h30. Os policiais apuraram que ele teria se afastado para uma parte mais funda do rio quando desapareceu.\nUma testemunha informou à PM que momentos antes do afogamento, a vítima teria ingerido bebida alcoólica.\nTransporte público em Palmas vive novo alerta com fim do contrato emergencial\nPolicial civil aposentado é suspeito de matar idoso a facadas em distribuidora de Palmas\nAgressão motivada por mensagens leva servidora à exoneração\nAlém da PM, a perícia esteve no local e o corpo de Paulo Cezar foi removido por uma equipe do Instituto Médico Legal de Gurupi.