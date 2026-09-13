A morte de Feliphe Ferreira de Moura, de 19 anos, levou a Prefeitura de Araguaína a adiar o segundo dia do Torneio de Pesca Esportiva Lago Vivo, que estava previsto para este domingo (13), no Lago Azul. O jovem morreu após se afogar na Prainha da Via Lago, na tarde deste sábado (12).\nO Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) tentaram reanimar o rapaz por cerca de 45 minutos. A vítima já estava fora da água quando os militares chegaram ao local, após populares conseguirem retirá-la do lago. Bombeiros civis iniciaram os primeiros procedimentos de emergência.\nServidor público é investigado por dirigir para aplicativo durante horário de expediente\nCorpo carbonizado em carro incendiado em Palmas; veja o que se sabe e o que falta esclarecer\nArraias entra em plano para ampliar pesquisa e exploração de urânio no Brasil