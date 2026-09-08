O jovem Gabriel de Alves Sousa, de 19 anos, foi encontrado morto no início da manhã desta terça-feira (8) dentro de uma casa na Vila Madalena, em Araguatins, na região do Bico do Papagaio.\nDe acordo com a Polícia Militar (PM), o corpo foi localizado por um morador, que em seguida acionou os familiares da vítima. Ao chegarem ao endereço, os policiais constataram que o portão do imóvel estava danificado.\nApós entrarem na propriedade, os agentes encontraram a vítima caída nos fundos da cozinha.\nA área foi isolada para os trabalhos da perícia técnica. No local, os peritos identificaram perfurações e lesões no corpo de Gabriel compatíveis com disparos de arma de fogo e golpes de instrumento perfurocortante. Vizinhos relataram ter ouvido barulhos suspeitos ao longo da madrugada.\nPM é preso após esposa ser encontrada morta com tiro na cabeça dentro de casa