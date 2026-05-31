A jovem Kaline Francisca da Conceição, de 18 anos, que morreu após um acidente de moto na GO-070, em Goianira, na Região Metropolitana de Goiânia, é lembrada por amigos e conhecidos como uma pessoa querida, educada e prestativa.\nUm amor de pessoa! Foi uma perda muito grande, nós da região estamos todos muito triste com essa fatalidade”, lamentou a amiga Lorrana Guedes ao POPULAR.\nO acidente aconteceu na quinta-feira (28). Segundo o Corpo de Bombeiros, Kaline não resistiu aos ferimentos e teve a morte confirmada ainda no local. Informações sobre o velório e o sepultamento não foram divulgadas.\nAcidentes fatais e batida em ônibus de dupla sertaneja: três casos tiveram a mesma dinâmica no Tocantins\nMistério na TO-010: polícia tenta descobrir o que causou tombamento de ônibus escolar\nAdolescente pega carro sem autorização, bebe e deixa três feridos após bater em ônibus, diz PM