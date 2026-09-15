João Adonias Pereira Goveia, de 18 anos, morreu após a caminhonete que dirigia sair da pista e bater em uma cerca na TO-010, no norte do Tocantins, nesta segunda-feira (14). Segundo a Polícia Militar, com o impacto, o jovem foi arremessado para fora do veículo e morreu no local.\nJoão seguia para Buriti do Tocantins, onde entregaria uma carga de ração. Segundo o primo dele, Rodrigo Gomes, o jovem estava a trabalho no momento do acidente.\nServidor público morre preso às ferragens após batida com caminhão na BR-230\nClientes gritam 'eu não vou embora' durante fiscalização de bar em Palmas; veja vídeo\nMalu Navalha: quem é a jovem foragida do DF suspeita de agiotagem e extorsão presa no TO\nA ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, que auxiliaram na remoção da caminhonete. A perícia e uma equipe do Núcleo de Medicina Legal de Araguatins também estiveram no local.