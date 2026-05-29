Uma jovem, identificada como Kaline Francisca da Conceição, de 18 anos, morreu após um acidente de moto na GO-070, em Goianira, na Região Metropolitana de Goiânia, nesta quinta-feira (28). Segundo o Corpo de Bombeiros, ela não resistiu aos ferimentos e teve a morte confirmada ainda no local.\nDe acordo com uma amiga da jovem, Kaline trabalhava em uma farmácia no Setor Triunfo 2, na cidade, e estava saindo do trabalho no momento do acidente.\nEra uma menina muito educada, simpática e muito prestativa”, descreveu Lorrana Guedes ao POPULAR.\nConforme Lorrana, o namorado de Kaline, identificado apenas como Caio, pilotava a motocicleta, enquanto ela estava na garupa. O rapaz também ficou ferido no acidente. "Estamos na torcida pela recuperação do namorado dela, que também é um rapaz muito gentil, educado e prestativo!”, disse.