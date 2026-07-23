O jovem Weverson Borges Jales, de 18 anos, morreu no Hospital Regional de Gurupi após levar um tiro nas costas enquanto voltava do trabalho para casa, na noite desta quarta-feira (22). O crime aconteceu no bairro Park dos Buritis.\nSegundo a Polícia Militar, a vítima caminhava em direção à residência quando dois homens em uma motocicleta se aproximaram. Um dos ocupantes efetuou o disparo e a dupla fugiu em seguida.\nO jovem recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros e seguiu para o Hospital Regional de Gurupi, mas não resistiu aos ferimentos. A 3ª Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga a autoria e a motivação do crime.\nJustiça determina despejo de agência do Banco do Brasil por atraso no pagamento de aluguel em Aliança do Tocantins\nQuem é o policial civil investigado pela morte de filho de vereador em Couto Magalhães