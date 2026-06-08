Um rapaz de 30 anos foi preso por ter matado à facadas um homem que criticou o estilo de roupas usadas por ele. O caso aconteceu na madrugada do último sábado (6), no Setor Aeroporto, em Goiânia.\nEle começou a tirar onda com a minha cara porque eu uso coturno, porque eu ando todo de preto, sou roqueiro. Disse que não queria andar com gente igual a mim. Eu me senti ofendido ouvindo esse tipo de coisa”, afirmou o homem em vídeo divulgado pela Polícia Militar.\nO nome do suspeito não foi divulgado pelas autoridades, por isso a reportagem não conseguiu localizar a defesa dele até a última atualização desta matéria.\nDe acordo com a PM, a desavença teria começado cerca de uma semana antes, quando a vítima teria afirmado que não queria se relacionar com pessoas “daquele tipo”, fazendo referência ao estilo de vida do rapaz.