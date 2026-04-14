Lucas Alexandre de Melo Peixoto, de 27 anos (Reprodução / Instagram de Lulas Alexandre)\nO jovem autônomo Lucas Alexandre de Melo Peixoto, de 27 anos, morreu após ser picado por uma cobra cascavel em uma chácara de Anápolis, região central do estado. Segundo a amiga do jovem, Pollyana Alves Silva, de 37, ele e o esposo estavam fazendo medições na própria propriedade quando uma cobra o picou na panturrilha. O jovem foi socorrido no dia e levado ao hospital, ele ficou internado por quase um mês, mas acabou morrendo na unidade hospitalar.\nA morte do jovem, confirmada pela amiga, aconteceu no domingo (12). Segundo Pollyana, ele ficou internado por quase um mês no Hospital de Doenças Tropicais (HDT). Conforme divulgado nas redes sociais do marido de Lucas, o velório aconteceu nesta segunda-feira (13), das 3h às 13h, no Grupo Serpos, no Centro de Anápolis.