O jovem Kadson César Aquino dos Santos, de 18 anos, morreu após ser atropelado por um caminhão em Araguatins, na região norte do Tocantins. Ele estava em uma bicicleta quando foi atingido pelo veículo e chegou a ser socorrido com vida, mas não resistiu.
Kadson trabalhava como jovem aprendiz na Universidade Estadual do Tocantins (Unitins). A instituição lamentou a perda repentina do jovem. Ele foi descrito como "dedicado, sempre prestativo e comprometido com suas atividades. Sua partida precoce causa imensa tristeza em toda a comunidade acadêmica", diz a nota de pesar.
O acidente aconteceu na tarde de sexta-feira (22), no cruzamento das avenidas Araguaia e Castelo Branco. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele foi encontrado com sinais de fratura pélvica e suspeita de traumatismo craniano. Ele foi imobilizado e levado para um hospital, onde morreu horas depois.