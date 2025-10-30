-VÍDEO HOMENAGEM GMP (1.3330653)\nO agente da Guarda Metropolitana de Palmas Paulo Gasconde Lopes Sousa, de 32 anos, que morreu em um acidente na BR-010, ingressou na carreira após passar no último concurso da força de segurança, e tinha tomado posse há cinco meses. Integrantes da Guarda fizeram uma homenagem ao colega de farda que morreu na noite de quarta-feira (29).\nPaulo foi um servidor público exemplar, sempre dedicado à segurança da nossa capital, atuando com ética, profissionalismo e compromisso. Mais do que um colega de trabalho, Paulo era um amigo de todos, uma pessoa alegre, generosa e sempre disposta a ajudar, cuja presença iluminava o ambiente e inspirava quem o cercava", diz trecho da nota assinada pelo comandante da Guarda Metropolitana, Gilmar Fernandes Cunha.\nO carro em que Paulo estava bateu em um caminhão em um trecho da rodovia na entre Porto Nacional e Silvanópolis, na região central do Tocantins. Segundo a Polícia Militar (PM), após bater no caminhão, o agente também atingiu outro veículo que estava parado no acostamento. O carro de Paulo ficou destruído.