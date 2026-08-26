-relato_sequestrd (1.3448564)\nA jovem Emiliane Tamara Nunes Carvalho, de 24 anos, que foi sequestrada, amordaçada e acorrentada pelo ex-companheiro, relatou em suas redes sociais que ainda sofre com pesadelos. Segundo ela, tem dormido pouco e, quando acorda, tem a sensação de estar no cativeiro novamente, onde permaneceu por cerca de cinco dias, em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal (veja o vídeo acima).\nEu estou muito cansada psicologicamente. Devido a tudo que eu passei, eu não estou conseguindo dormir. Eu acordo tendo pesadelos, eu não consigo realmente dormir, gente. Do nada, tem hora que eu cochilo e eu acordo e parece que eu estou lá. Eu realmente ainda não estou bem", relatou na segunda-feira (24).\nAilton Rodrigues Mendes, de 46 anos, passou por audiência de custódia e segue preso. Ao POPULAR, a defesa do suspeito afirmou que “as investigações ainda estão em andamento e que nem tudo o que vem sendo divulgado corresponde, necessariamente, à realidade dos fatos. Embora não se possa afastar a gravidade das acusações, é prematura qualquer manifestação antecipada sobre o mérito do caso” (leia a nota na íntegra ao fim do texto).