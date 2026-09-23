-Violência contra jornalista na Câmara de Palmas (1.3459765)\nO jornalista e diretor do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Tocantins (Sindjor-TO), Kaio Costa, de 36 anos, detalhou os momentos que antecederam a agressão física e os insultos homofóbicos sofridos nas dependências da Câmara Municipal de Palmas, na terça-feira (22) (veja vídeo acima). O episódio mobilizou a Polícia Legislativa, motivou a abertura de inquérito policial e gerou manifestações públicas de repúdio da Casa de Leis e da entidade representativa da categoria.\nDe acordo com o profissional, a presença dele no local decorria da cobertura do Movimento Nacional de Luta pela Moradia (MNLM). O grupo acompanhava moradores inscritos no projeto habitacional Aureny Siqueira Campos, que reivindicavam a tramitação e a votação de um projeto de lei voltado à doação de terreno público para a construção de moradias populares.