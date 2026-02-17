Vítimas foram identificadas como João Luiz Silva Aby Azar, Bruno Pereira do Vale, Alexandre Alves de Oliveira e Adryhan Rodrigues dos Passos (Reprodução/ TV Anhanguera)\nOs jogadores de futebol de várzea que morreram em um acidente na GO-060, em Nazário, no oeste de Goiás, eram amigos de infância, segundo um dos sobreviventes. Victor Oliveira, de 27 anos, contou ao g1 que todos voltavam de uma festa em Anicuns para São Luís de Montes Belos, onde moram. O prestador de serviços elétricos perdeu os amigos João Luiz Silva Aby Azar, de 24, e Bruno Pereira do Vale, de 27.\nEu estou meio baqueado, né? Perdi meus dois amigos, mas... não dá para voltar atrás, né? Nós éramos amigos desde que eu me entendo por gente", disse.\nAlém dos três que atuavam pelo Atlético Montebelense, havia no carro um quarto amigo, que não é jogador, e, assim como Victor, sobreviveu. Victor chegou a ser levado para o Hospital Regional de São Luís de Montes Belos. Ele teve ferimentos leves na perna esquerda e na cabeça. Já o amigo está internado no Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). A unidade disse que ele está em estado regular, consciente, e respirando espontaneamente.