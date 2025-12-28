Corpo do jogador de futsal, de 23 anos, foi encontrado às margens da TO-335, entre Colinas do Tocantins e Palmeirante (Carlos Eduardo Nunes dos Santos/ Reprodução/ Instagram)\nO corpo de um jogador de futsal, de 23 anos, foi encontrado às margens da TO-335, entre Colinas do Tocantins e Palmeirante, no norte do Tocantins. Uma motocicleta estava caída perto da vítima. As causas da morte ainda não foram divulgadas.\nO jovem foi localizado neste domingo (28). Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), ele foi identificado como Carlos Eduardo Nunes dos Santos.\nPor meio das redes sociais, o time em que Carlos Eduardo jogava, Arsênions Futsal, lamentou a morte. “Um dos nossos se foi. Você sempre será parte do nosso time, dentro e fora da quadra”.\nO corpo de Carlos Eduardo foi levado para o Núcleo de Medicina Legal de Colinas do Tocantins, mas deverá passar por exames de necropsia em Araguaína. A SSP informou ainda que o caso será investigado pela 41ª Delegacia de Polícia da cidade.