-VÍDEO: Homem corre atrás de juiz com facão, em Goiás (1.3372634)
Um jogador de futebol foi preso suspeito de ameaçar um árbitro com facão durante uma partida em Caldas Novas. De acordo com a Polícia Militar, a confusão começou depois que o atleta foi expulso do jogo e não aceitou a decisão da arbitragem.
O caso aconteceu em um campo de futebol no Setor Portal das Águas Quentes. Segundo o relato do árbitro à polícia, após a expulsão, o jogador foi até o carro, pegou um facão e passou a fazer ameaças. A situação foi registrada em vídeo.
Após serem acionados, os policiais fizeram buscas pela região e conseguiram localizar o suspeito. Durante a abordagem, ele confirmou que pegou o facão após se desentender com o árbitro.