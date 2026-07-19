O jogador de futebol amador Antonio Renato de Sá Conceição, de 30 anos, e Erisvaldo Canuto Pereira, de 41 anos, morreram em um acidente envolvendo duas motocicletas na madrugada deste domingo (19), na rodovia TO-134. A colisão ocorreu por volta das 2h, no trecho entre São Bento do Tocantins e Axixá do Tocantins, na região norte do estado.\nSegundo a Secretaria da Segurança Pública do Tocantins (SSP/TO), os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Araguatins para exames e já foram liberados para o sepultamento.\nTestemunhas contaram à PM que um dos condutores trafegava no sentido Axixá/São Bento quando colidiu frontalmente com a outra motocicleta, que vinha no sentido oposto. Erisvaldo não resistiu aos ferimentos e teve a morte constatada ainda no local.\nAntonio Renato foi socorrido por uma equipe de saúde local e encaminhado ao Hospital Municipal de Augustinópolis, mas não resistiu.