O Superior Tribunal de Justiça (STJ) acolheu um recurso do Ministério Público de Goiás (MP-GO) e restabeleceu a acusação de estupro de vulnerável em um processo de abusos sexuais atribuídos a João Teixeira de Faria, conhecido como João de Deus. Ele já foi condenado a mais de 200 anos de prisão por crimes sexuais durantes atendimentos espirituais e cumpre prisão domiciliar.\nA decisão foi publicada na última sexta-feira (19). Com a sentença, o processo retorna ao Tribunal de Justiça de Goiás para continuidade do julgamento das demais questões apresentadas pela defesa.\nEm nota, a defesa de João de Deus informou que recorreu da decisão do STJ e pediu que o caso seja analisado pelo colegiado. Segundo os advogados, a decisão contraria o entendimento do próprio tribunal sobre o tema, e a expectativa é que a absolvição declarada pelo Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) seja restabelecida (leia a nota completa ao fim do texto).