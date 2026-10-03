Uma jiboia foi encontrada morta e com sinais de carbonização durante o combate a um incêndio em uma área verde próxima ao Residencial Polinésia, em Palmas. O animal foi localizado por agentes da Defesa Civil Municipal na tarde de quarta-feira (30).\nA equipe havia sido acionada pelo Sistema Integrado de Operações (SIOP) para combater as chamas. Segundo a Defesa Civil, a intensidade do incêndio impediu que a jiboia fosse resgatada com vida.\nCalor acima de 40°C e fumaça: Palmas alerta para riscos à saúde e orienta suspensão de atividades ao ar livre\nÁrea de incêndios florestais na Europa pode triplicar com mudança climática\nTCE-TO alerta Bombeiros para risco de mais incêndios em meio à estiagem\nO registro do animal foi feito pelo agente Weliton Pires Coelho como forma de conscientização sobre os impactos das queimadas na fauna silvestre. De acordo com a Defesa Civil, além de destruírem habitats e provocarem a morte de animais, os incêndios podem fazer com que espécies deixem seus ambientes naturais em busca de abrigo e alimento, aumentando a possibilidade de ocorrências em áreas urbanizadas.