-VÍDEO: Japonês viraliza após provar pequi pela primeira vez; veja a reação (1.3363958)\nO pequi, conhecido por encantar muitos goianos com seu irresistível sabor e ser um dos maiores símbolos da culinária de Goiás, viralizou nas redes sociais após o asiático Rio Narita provar a iguaria. Bastou uma roída para que o jovem japonês ganhasse raízes profundas no solo vermelho do Planalto Central, transformando o turista nipônico no mais novo "embaixador" do estado.\nApós provar o pequi pela primeira vez, a reação foi imediata: 'Agora meu nome é Goiás', 'Sou goiano', disse o japonês.\nÀ redação do Jornal O Popular, o jogador Peterson Aquino contou que ele e Rio Narita se tornaram amigos e ele o convidou para conhecer o Brasil. A brincadeira acabou se tornando realidade e Narita veio conhecer as terras goianas.