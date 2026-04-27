Uma investigação da Polícia Civil do Tocantins (PCTO) revelou um esquema sofisticado de infiltração no Poder Judiciário estadual que servia como uma "janela de espionagem" para o narcotráfico. Diogo Mário Trevelin foi alvo de um mandado de prisão temporária e busca e apreensão, na manhã da última sexta-feira (24), como parte da Operação "Prerrogativa de Fachada", após ser acusado de monitorar, em tempo real, investigações e mandados de prisão sigilosos dentro do sistema e-Proc, do Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO).\nVeja a reportagem no JA1: Falso advogado é preso em Palmas\nO Jornal do Tocantins tenta contato com a defesa do investigado, mas, até a última atualização desta matéria, não teve sucesso.\nDe acordo com a decisão judicial da 1ª Vara Regional das Garantias de Palmas, o investigado utilizava a inscrição profissional OAB/PA nº 17936. O registro, no entanto, pertence a um advogado que faleceu em 2015. Com essa falsa identidade, Trevelin atuaria como um braço estratégico da facção criminosa Comando Vermelho, antecipando diligências policiais e obstruindo a justiça.