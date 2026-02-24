-Jacaré resgatado (1.3378284)\nUm jacaré da espécie Jacaretinga mobilizou as equipes de resgate na noite deste domingo (22), em Lagoa da Confusão, na região sudoeste do estado. O réptil foi localizado no canteiro de uma residência no centro da cidade, após circular por avenidas movimentadas, gerando susto e preocupação entre os moradores.\nA moradora Jackislene Castro, fisioterapeuta, encontrou o animal ao retornar da igreja. Segundo ela, a frente de sua casa estava escura, e o jacaré só foi percebido com o auxílio de lanternas. "Quando eu iluminei, levei um susto, meu Deus do céu. Fiquei apavorada. Ele estava esticado em cima do canteirinho, no muro, entre as plantas. Acho que, como já estava na rua desde cedo, ele deitou ali para se refrescar", relatou Jackislene, que confessou ter passado a noite em claro por medo. "Moro no centro e, embora seja perto da lagoa, a distância que ele percorreu foi muito grande. Fiquei surpresa."