-Jacaré-açu de mais de 2 metros morre atropelado na BR-242; vídeo (1.3312169)\nUm jacaré gigante morreu após ser atropelado por um carro na BR-242, em Formoso do Araguaia, região sudoeste do estado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um homem e uma mulher de 62 e 61 anos, respectivamente, que estavam no veículo, tiveram apenas ferimentos leves.\nNas imagens publicadas nas redes sociais, é possível ver o carro com a frente parcialmente destruída às margens da via e o animal sem vida próximo ao veículo. (veja vídeo acima).\nO acidente aconteceu na madrugada deste domingo (14), por volta das 1h. Conforme a PRF, o animal tentava atravessa a rodovia quando foi atingido pelo carro. Devido à batida, o jacaré morreu ainda no local.\nDe acordo com o especialista em corocodilianos e membro do Crocodylia Brasil, Thiago Portelinha, a espécie do animal é a jacaré-açu, a maior da América do Sul. Essa espécie pode chegar a 6 metros de comprimento e pesar mais 500 kg.