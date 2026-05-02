Motoristas idosos no Tocantins contam com isenção na taxa de renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), benefício já regulamentado pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran/TO). A Medida é regulamentada pela Portaria n° 82/2019, publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) e pela Lei n° 3.549/2019, que integra políticas voltadas à população acima de 60 anos e reduz custos no processo de atualização do documento..\nNo estado, a gratuidade se aplica à taxa de renovação da CNH. O condutor ainda precisa arcar com despesas obrigatórias, como exames médicos e, quando exigido, avaliação psicológica. O atendimento segue os mesmos critérios definidos pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), com prazos de validade que variam conforme a idade.\nPara renovar o documento, o motorista deve acessar o site do Detran ou buscar atendimento presencial, agendar os exames necessários e apresentar a documentação exigida. Após a aprovação nas etapas, a nova CNH é liberada.