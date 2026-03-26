Jesus Evaristo Cardoso, prefeito de Nova Olinda, deve responder a questionamentos do MPTO sobre irregularidades em programa habitacional (Reprodução/Redes Sociais Jesus Evaristo)\nO Ministério Público do Tocantins (MPTO) recomendou a suspensão de seleções no programa habitacional "Um Novo Tempo, Um Novo Lar”, da Prefeitura de Nova Olinda, no norte do estado, após encontrar indícios de irregularidades no processo de seleção de beneficiários. A investigação, conduzida pela 14ª Promotoria de Justiça de Araguaína, também identificou possíveis falhas na aplicação dos critérios de seleção, no cruzamento de dados entre a lista de inscritos, e prováveis irregularidades na folha de pagamento que, segundo o MPTO, não respeita os critérios de vulnerabilidade social exigidos pelo programa.\nA reportagem entrou em contato com Jesus Evaristo Cardoso, prefeito de Nova Olinda, para obter informações sobre o caso, mas não houve resposta aos questionamentos até a última atualização desta matéria.